سعفان الصغير: شكلنا هيبقا وحش لو معملناش حاجة للإسماعيلي.. فيديو

يرى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ان قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجديد.



وقال سعفان الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لو معملناش حاجة الموسم الجديد للاسماعيلي هيبقا شكلنا وحش ،ستكون مفاجئة كبيرة اذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الاسماعيلي هذا الموسم.



وتابع سعفان الصغير: تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الافريقية الموسم المنقضي، نرغب في تحقيق نتائج ايجابيه في البطولات القادمة.



فيما أوضح سعفان الصغير أن اللاعب أحمد مدبولي ظهر في مباراة الحرس الودية بشكل جيد.