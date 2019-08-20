ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعفان الصغير: شكلنا هيبقا وحش لو معملناش حاجة للإسماعيلي.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:34 ص
سعفان الصغير
سعفان الصغير
محمد رشاد
يرى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ان قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجديد.

وقال سعفان الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لو معملناش حاجة الموسم الجديد للاسماعيلي هيبقا شكلنا وحش ،ستكون مفاجئة كبيرة اذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الاسماعيلي هذا الموسم.

وتابع سعفان الصغير: تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الافريقية الموسم المنقضي، نرغب في تحقيق نتائج ايجابيه في البطولات القادمة.

فيما أوضح سعفان الصغير أن اللاعب أحمد مدبولي ظهر في مباراة الحرس الودية بشكل جيد.

ترشيحاتنا

نجم منتخب مصر لناشئي اليد يوقع على عقود انضمامه للزمالك

هل يجوز التصدق على الأخت المُطلقة ومساعدتها من مال الزكاة

بالتنورة والطبل البلدي.. جماهير حاشدة تستعد لاستقبال منتخب اليد في مطار القاهرة.. شاهد

تعرف على طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

شاهد.. أصعب تحدي مهارات كرة القدم بين صالح جمعة وعبد الله جمعة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها