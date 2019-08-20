بمشاركة أطفال ونساء في أجواء احتفالية.. انطلاق موسم جني القطن بالإسماعيلية

بدأ افتتاح موسم جني القطن بقرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.



حضر فعاليات الافتتاح، بحسب بيان، الثلاثاء، الدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بالاسماعيلية والمهندس حمدي عبد الوهاب، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق ورئيس جهاز المكافحة المهندس محمد فؤاد ورؤساء أقسام المكافحة والارشاد الزراعي والإحصاء وجهاز مكافحة آفات القطن ورئيس وحدة جلبانة المهندس ماجد حنا، والمهندسة منى عامر، بالإدارة المركزية للقطن، وذلك بالحفل الإرشادي لدي المزارع السيد نصر بزمام جمعية 1150.



وقال الدكتور سامي بدر رئيس حملة النهوض بمحصول القطن بالاسماعيلية: "نسعى حاليا لكى يستعيد القطن المصرى جدارته بين المحاصيل الصيفية، موضحًا أن القطن يتميز بكونه محصولا ثلاثى الغرض يستخرج منه زيت بذرة القطن وكسب علف الحيوانات، مؤكدًا أنه محصول إستراتيجي مهم للاقتصاد المصرى ويمثل حلولًا لمشكلات كثيرة يعانى منها الاقتصاد". وبتوجة بالشكر لجميع أفراد جهاز المكافحة والإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق علي هذا المجهود الكبير والوصول إلى أعلى إنتاجية.



وقال المهندس حمدي عبد الوهاب، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، إن الصنف المنزرع جيزة 94، وتم تحقيق المستهدف من زراعته حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 1174 فدانا في مقابل 1028 فدان خلال العام الماضي.



واضاف ان الهدف من الحقول الإرشادية مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كـالقطن، والحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الانتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للفلاح زيادة في الموارد المالية للدولة، وزيادة في حجم المحصول، لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج، حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا في زيادة الإنتاج.



ويشارك الأطفال والنساء وأفراد أسرة الفلاح في أعمال الجني في أجواء احتفالية ابتهاجا بالخير المنتظر الذي يجلبه المحصول وأهمها وفاء الفلاحين بالتزاماتهم المادية. ويبدا الجني في قرية جلبانة من السادسة صباحا ختي الساعة الحادية عشر ويومية العامل او العاملة 100 جنيه.