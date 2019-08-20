التحالف العربي يقصف كهوفا يستخدمها الحوثيون لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم عند الساعة (22:56) عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك الأسلحة ، وتقع هذه الكهوف في فج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي: "عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي".



وتابع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي: "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية، مع استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على المدنيين داخل اليمن ودول جوار اليمن".