ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعفان الصغير يكشف تطورات علاقته بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:21 ص
محمد عواد وسعفان
محمد عواد وسعفان الصغير
محمد رشاد
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن علاقته انتهت بمحمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي.

وقال سعفان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علاقتي انتهت بمحمد عواد، لكنه تعرض للظلم في كأس العالم وأمم إفريقيا ، لم اتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي الإسماعيلي مرة أخرى، وقررنا أن نكون مثل الأغراب بعد 13 عاما معي".

وأضاف: "لم يأخذ رأيي وقرر يستشير بآراء آخرين، وحتى الآن هناك 10 أفراد يسببون أزمات ويحاربون كيان الإسماعيلي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان الصغير لـ عواد: ارحل باحترام.. انت مش جاي من ريال مدريد

سعفان الصغير لـ محمد عواد: الرحيل يكون بطريقة مهذبة ..فيديو

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

سعفان الصغير يعلن موقفه من ضم حارس جديد لـ الإسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

صالح جمعة يكشف عن مفاجأة: عندي أخ تاني في الزمالك غير عبد الله جمعة

اخبار الفن والفنانين .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح.. إصابة منة فضالى .. تطورات حالة توفيق عبد الحميد الصحية

انهيار المبيعات كلمة السر.. خليها تصدي: هذه أسباب إلغاء أكبر معرض للسيارات.. فيديو

مرتضى منصور يكشف مفاوضات الأهلي مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.. فيديو

تفاصيل صفقة انتقال عمرو مرعي من بيراميدز إلى المقاصة

بعد تسمم 61 معزوما.. قرار جديد من النيابة بخصوص طباخ فرح الموت بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها