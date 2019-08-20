سعفان الصغير يكشف تطورات علاقته بمحمد عواد حارس مرمى الزمالك .. فيديو

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن علاقته انتهت بمحمد عواد حارس الفريق السابق والزمالك الحالي.



وقال سعفان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "علاقتي انتهت بمحمد عواد، لكنه تعرض للظلم في كأس العالم وأمم إفريقيا ، لم اتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي الإسماعيلي مرة أخرى، وقررنا أن نكون مثل الأغراب بعد 13 عاما معي".



وأضاف: "لم يأخذ رأيي وقرر يستشير بآراء آخرين، وحتى الآن هناك 10 أفراد يسببون أزمات ويحاربون كيان الإسماعيلي".