سولشاير: راض عن أداء مانشستر أمام ولفرهامبتون.. ولا مشكلة مع بوجبا

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، رضاه عن أداء فريقه أمام ولفرهامبتون، رغم التعادل 2-2 في الجولة الثانية من البريميرليج .



وقال أولي جونار سولشاير عقب المباراة: "راض عن الأداء لقد تعلم كل اللاعبين في الملعب اليوم، أحيانا تسرعنا، ولكن رأيت منهم رغبة في التحسن والتعلم، سيطرنا على الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وبالتحديد في أول 15 دقيقة عانينا قليلا بسبب مشاركة أداما تراوري".



أما عن تسديد بول بوجبا ركلة الجزاء التي أتيحت له بدلا من ماركوس راشفورد قبل أن يهدرها اللاعب الفرنسي، قال أولي جونار سولشاير: "أحيانا يشعر اللاعب بثقة كبيرة في تنفيذ ركلة الجزاء، سجل بول الكثير من قبل لنا، واليوم تصدى لها حارس ولفرهامبتون بشكل جيد".



وأضاف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير: "عينا راشفورد وبوجبا لتسديد ركلات الجزاء، والأمر متروك لهما، وهما من يقرران على أرض الملعب".



وبسؤاله عن موقف أليكسيس سانشيز من الانتقال إلى إنتر ميلان، أوضح أولي جونار سولشاير: "ليس لدي أي أخبار لأعلن عنها، وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، ولكن في الوقت الحالي هو لاعبا في فريقنا".