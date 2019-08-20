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رياضة

معتزل حديثا.. سعفان الصغير يكشف موقفه من تدريب عصام الحضري لحراس المنتخب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:30 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
محمد رشاد
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أنه يرفض أن يتولى حارس معتزل حديثا تدريب حراس منتخب مصر الأول.

وقال سعفان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في رأيي بأن وجود عصام الحضري كمدرب لحراس مرمى المنتخب مرفوض، فهو معتزل حديثا، ولن يطبق جميع الطرق التي تمرن بها مع جميع المدربين من المدارس المختلفة".

وأكمل: "يجب أن يكون مدرب حراس المنتخب ذو خبرة كبيرة مثل فكري صالح وطارق سليمان، وأرى بأن نسبتي لأكون مدربا للمنتخب 1.5%".

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