الألوان الثلاثة.. عرض عن النوبة بالمهرجان القومى للمسرح .. صور

يشارك العرض المسرحى"الألوان الثلاثة" لفرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة التابع لفرع ثقافة أسوان بالمهرجان القومى للمسرح فى دورته ال ١٢ .



ومن المقرر أن يتم تقديم العرض على المسرح "العائم" حيث تدور أحداث العرض حول العادات والتقاليد التى يزخر بها التراث النوبى ، وإرتباط أهل النوبة بنهر النيل وما يمثله كشريان للحياة ، وأيضًا الفرح النوبى وما يتميز به .



كما يتضمن العرض الإحتفال بالمولود وما يرتبط من عادات فى الإحتفال به ، وأيضًا الفنون المختلفة الموجودة بالفطرة فى النوبة مثل "الرسم".



وفى الختام يحكى العرض إرتباط أهل النوبة بالكيان الأم " مصر" من خلال التعبير بألوان العلم الثلاثة عن " العمل والقوة والإتحاد".



وهذا العرض المسرحى تأليف عفت بركات ،وإخراج سحر جوروبى ، وأشعار أيمن حافظ ، وألحان عبدالله رجال، وديكور وملابس خالدعطا الله ، ومن تمثيل أطفال نصر النوبة.