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صالح جمعة يصدم شقيقه عبد الله جمعة على الهواء: بشجع الفرق المنافسة أمام الزمالك

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:27 ص
صالح جمعة وعبدالله
صالح جمعة وعبدالله جمعة
حمزة شعيب
حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وكشف صالح جمعة عن تشجيعه للنادي الأهلي منذ الصغر مقارنة بشقيقه عبد الله جمعة، مشيرا إلى أنه يشجع الفرق المنافسة أمام الزمالك حتى بعد انتقال شقيقه إليه.

وأكمل صالح جمعة :"فى حالة خسارة الزمالك أكون فى منتهى السعادة ولكن لا أظهر ذلك أمام عبدالله وأقدر مشاعره".

وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه في هذه الاختبارات واستقراره في القاهرة، مشيرا إلى أن استقرار شقيقه عبد الله بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم.

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