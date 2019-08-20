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مرأة

20 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلاد عنك؟

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:01 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد ٢٠ اغسطس ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 20 أغسطس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، وفي نفس الوقت لديك حس عملي وتجاري. تعرف كيف تحقق نجاحات، ولديك موهبة اجتماعية.. متعدد ومتنوع في معارفك وتهتم بالاتحاد مع الآخرين، لكنك متقلب المزاج جدا.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام

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