ترامب وعمران خان يبحثان التوترات في كشمير

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان أزمة كشمير.



وقال البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "الرئيس الأمريكي بحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان ضرورة تجنب التصعيد في كشمير".



وشهدت مناطق مختلفة في سريناغار أكبر مدينة بكشمير، الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن الهندية وسكان محليين، وذلك وسط التوتر المتصاعد منذ نحو أسبوعين في كشمير، إثر قرار حكومة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان الإقليم يتمتع به منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، مع فرض حصار معلوماتي غير مسبوق على الإقليم واتخاذ إجراءات أمنية مشددة وإطلاق حملة اعتقالات طالت نحو 500 سياسي وناشط محلي.