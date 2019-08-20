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فن

مجانا.. تعرف على العروض في مهرجان المسرح القومي اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:44 ص
عروض مهرجان المسرح
عروض مهرجان المسرح القومي اليوم
أحمد البهى
يقدم البيت الفني للمسرح مساء اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس عددا من العروض المسرحية بالمجان ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٢ .

وتاتي تلك العروض المسرحية بالمجان ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٢، كالتالي:

1- مسرحية "الحادثة " من إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح البالون بالعجوزة في تمام السادسة مساء ضمن عروض المسابقة الاولى.

2- مسرحية " شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة ضمن مسابقة مسرح الكبار.

3- مسرحية " نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور.

كما سيتم عرض عدد من العروض المسرحية ضمن مسابقة الشباب ، وهي "بهوذا ، سوبيور" على مسرح السلام ، و"بيت الاشباح" على المسرح العائم، و"الضاحكون".

كما سيتم تقديم عروض ضمن مسابقة مسرح الاطفال ، إبرزها "غابة الاحلام ، والالوان الثلاثة".

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