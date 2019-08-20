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بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:46 م
موسم جني البلح
موسم جني البلح
منصور ابوالعلمين
  • موسم جني البلح بالوادى الجديد موسم الخير للأهالي
  • معاناة تسعير البلح مشكلة تواجه المزراعين
  • وكيل زراعة الوادى الجديد: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن بلح

تستعد محافظة الوادي الجديد هذه الأيام لموسم جني البلح، والذي يعلق عليه الأهالى العديد من الآمال مثل سداد الديون والوفاء بالعهود وكذلك تزويج الأبناء، حيث يعتبره الأهالى موسم الخير والبركة.

وقال محمد عبد الله، أحد المزارعين وصاحب بستان نخيل، إن معظم المزارعين بالواحات ينتظرون موسم جني البلح على أحر من الجمر لارتباط جميع تعاملاتهم ومناسباتهم بهذا الموسم، وأهمها سداد مديونياتهم وتزويج بناتهم وأبنائهم، وذلك بعد بيع محصول البلح.

وأضاف محمد عبد الله أن موسم جني البلح ينتظره المزارعون، حيث يردد معظم أهالى الواحات الأغاني المرتبطة بمحصول البلح، ومنها أغنية "بلح الواحات يا جميل على النخيل في الهوا بتميل"، وغيرها من الأغاني المبشرة بموسم الخير والذي يرتبط بالعديد من المناسبات السعيدة، لأن هذه الأيام تعتبر أيام خير، وذلك لكثرة الخير عند جميع المواطنين بسبب جني محصول البلح وسداد أي مديونيات.

وأشار إلى أن مشكلة تسعيرة البلح تعد بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، فالمحافظة لا تستطيع تحديد السعر المناسب الذي يتلاءم والمصاريف السنوية التي يتم صرفها على المحصول، ولا تستطيع أيضًا الوقوف أمام جشع التجار وأصحاب مصانع البلح، الأمر الذي يهضم حق المزارعين.

وأوضح أن هذه المشكلة يعاني منها المزارعون كل عام ولم يجدوا من ينصفهم، فيضطرون لبيع المحصول بثمن بخس.

وكان الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أعلن عن بدء موسم جني محصول البلح، حيث تستهدف المحافظة هذا العام إنتاج أكثر من 60 ألف طن، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 2 مليون نخلة، من بينها مليون و100 ألف نخلة مثمرة بالفعل وتنتج البلح السيوي النصف جاف، والمعروف بـ"البلح الصعيدي".

وأوضح مجد المرسي أن هناك توسعات سنوية في زراعة النخيل لإنتاج كميات كبيرة من البلح الصعيدي وبعض الأنواع الأخرى التي تُستخدم في صناعة عسل البلح والصناعات الغذائية المختلفة، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يولي اهتماما كبيرا بالنخيل، من حيث تنظيم دورات وندوات إرشادية لمزارعي ومنتجي التمور بمراكز المحافظة الخمس.
بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين
بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين
بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين
بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين
بلح الواحات يا جميل.. أهالي الوادى الجديد يستقبلون موسم جني البلح لسداد الديون وتزويج الأبناء.. وكيل الزراعة: نستهدف إنتاج أكثر من 60 ألف طن.. وتسعيرة المحصول تعكر صفو المزارعين

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