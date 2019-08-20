يوم_تلات يشعل تويتر بعد طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة

تصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع تويتر بعد ساعات قليلة من طرح الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة بنفس العنوان "يوم تلات" من البوم "انا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.





وأشعل رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر بهاشتاج #يوم_تلات و التى تحمل اسم أغنية عمرو دياب الجديدة.





وجاءت أبرز تغريدات #يوم_تلات التي هي أغنية عمرو دياب الجديدة كالاتى : "#يوم_تلات كل البوم بيثبت أنه مش مطرب عادى.. ومش هيتتكرر ✋💪❤"، و"طب والله الاغنيه فيها ريحة من رصيف نمرة خمسه❤.. #يوم_تلات"، و"اغنيه #يوم_تلات خطفت قلبي جدا جدا

وكالعاده #عمرو_دياب مصمم يسرق قلبي ومصمم يبقي ع القمه وربنا يوفقه ف اللي جاي ❤❤❤🔥.. #يوم_تلات الهضبة أسطورة لا ولن تتكرر.. #عمرو_دياب"، و"ده يوم التلات طلع حلو اووووي يا جماعة 😂 😂.. #عمرو_دياب.. #يوم_تلات".



