ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله جمعة: السرعة موهبة من عند الله.. ومارسيلو مثلي الأعلى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:11 ص
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
حمزة شعيب
حلّ الشقيقان عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك وصالح جمعة لاعب النادي الأهلي، ضيفَين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله جمعة في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه في هذه الاختبارات واستقراره في القاهرة، مشيرا إلى أن استقرار شقيقه عبد الله بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم.

ومن جانبه قال عبدالله جمعة، إن مثله الأعلى هو مارسيلو لاعب ريال مدريد، لافتا إلى أن الله وهبه موهبة السرعة وهو يعمل دائما على تنميتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الله جمعة يهنئ شقيقه صالح بعيد ميلاده.. شاهد

اعرف السبب.. صالح جمعة يسخر من شقيقه عبد الله على الهواء.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. حقيقة سرقة عمرو دياب لحن أغنيته الجديدة من تامر حسني.. وحقيقة وفاة صاحب صورة الصلاة على الدراجة في المحلة

صالح جمعة: أول مرة أظهر مع عبد الله أخويا بسبب تعصب جماهير الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: مكافأة أبطال العالم في كرة اليد تليق بحجم الإنجاز.. فيديو وصور

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

سرقة شقة مدير نيابة.. وكاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين

اعتزال اليسا الغناء.. رسائل النجوم لـ ملكة الاحساس: قرارك ليس ملكك.. نبدع وسط العصابات.. الوسط غابة

مرتضى منصور يكشف مفاوضات الأهلي مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.. فيديو

مستنقع الوحل.. القرضاوي مفتي الدم يواصل إطلاق الفتاوى العدوانية والشاذة ضد مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها