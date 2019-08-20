عبد الله جمعة: السرعة موهبة من عند الله.. ومارسيلو مثلي الأعلى

حلّ الشقيقان عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك وصالح جمعة لاعب النادي الأهلي، ضيفَين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".



وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله جمعة في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه في هذه الاختبارات واستقراره في القاهرة، مشيرا إلى أن استقرار شقيقه عبد الله بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم.



ومن جانبه قال عبدالله جمعة، إن مثله الأعلى هو مارسيلو لاعب ريال مدريد، لافتا إلى أن الله وهبه موهبة السرعة وهو يعمل دائما على تنميتها.