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إعلان حالة الطوارئ في 3 أقاليم بـ تشاد بعد تدهور الوضع الأمني

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:54 ص
إعلان حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ في 3 أقاليم بـ تشاد بعد تدهور الوضع الأمن
أ ش أ
ذكر متحدث حكومي في تشاد، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء أعلن حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم وسط قتال بين الجماعات العرقية المتناحرة.

وقال المتحدث ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تبتسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وإقليمي سيلا ووداي في الشرق على الحدود مع السودان.

وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 20 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر.

وجاء في البيان أن "حالة الطوارئ هذه ستساعد في الحفاظ على النظام والأمن العام واستعادتهما، وكذلك في السيطرة الدائمة والفعالة على الحدود"، ولم يذكر البيان ما إذا كان الإعلان سيشمل نشر قوات.

ولقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في الأسبوعين الماضيين، في اشتباكات بين رعاة الماشية الرحل المنتمين لجماعة الزغاوة العرقية التي ينحدر منها الرئيس، إدريس ديبي، وبين مزارعين معظمهم من تجمع واديان.

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