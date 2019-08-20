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تويتر وفيس بوك: أحبطنا عملية لـ تقويض احتجاجات هونج كونج

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:58 ص
شعارا فيسبوك وتويتر
شعارا فيسبوك وتويتر
أحمد قاسم
قال موقعا التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، أمس الإثنين، إنهما أحبطا عملية إعلامية، مصدرها الصين، استهدفت تقويض الاحتجاجات في هونج كونج.

وأعلن "تويتر" أنه علق 936 حسابا، وأن العملية بدا أنها جهد منسق مصدره الصين.

فيما كشف فيس بوك عن أنه أغلق حسابات وصفحات من شبكة صغيرة، مشيرا إلى أن تحقيقا أجراه، أثبت وجود صلات بأفراد مرتبطين بالحكومة الصينية.

وكانت احتجاجات هونج كونج قد بدأت في يونيو الماضي، ضد مشروع قانون معلق الآن، يسمح بتسليم أشخاص من المركز المالي الآسيوي، لمحاكمتهم في المحاكم الصينية.

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