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فن

تتواجد بالاعلى مشاهدة .. الحب خدعة تتجاوز المليون مشاهدة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:01 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد البهى
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيتها الجديدة " الحب خدعة"، والتى قدمتها باللون الخليجى.

وقد تمكنت الأغنية من تحقيق ما يزيد على مليون و300 ألف مشاهدة، بعد طرحها بخمسة أيام، لتحتل المرتبة الـ 38 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.

الأغنية من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ، مكس وماستر: م. امير محروس.

يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.

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