الفانيليا والزنجبيل أبرزها.. أطعمة ومشروبات تخلصك من النوم المتقطع والأرق

تعاني العديد من الأشخاص من مشكلة النوم المتقطع، والأرق الزائد عن الحد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التغلب على الأرق والنوم المتقطع بعدد من المشروبات والأطعمة التي تساعد على الدخول في نوم عميق.





وقدم الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية العلاجية والسمنة لـ صدى البلد، بعض المشروبات المهدئة للأعصاب والتي تساعد في نوم عميق، من أبرزها





النعناع: ينصح بتناوله قبل النوم فهو مهدئ للأعصاب ويعد من أفضل المهدئات وهو مكافح ممتاز للأرق يساعد على النوم العميق.





الڤانيليا: تساعد رائحتها على الاسترخاء والخلود السريع إلى النوم.. فقط أضيفي القليل من الڤانيليا إلى كوب من الحليب الدافئ قليل الدسم.





البابونج: تناولى كوب من البابونج المحلى بالعسل لتنعمى بنوم هادئ وعميق.





الزنجبيل: مزيل للأرق ويعمل على تنظيف جسمك من السموم أثناء النوم.





اليانسون: يعد مهدئًا رائعًا للأعصاب وتناوله قبل النوم يضمن لك نومًا هادئًا.



