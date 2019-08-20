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فن

بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:03 ص
شذى حسون
شذى حسون
أحمد البهى
كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.

وعلقت شذى حسون،: "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن".

وتابعت شذى حسون،: "ما أدري ليش وشنو صار بيه، بس لاقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله والشكر، بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني صرت أحسن، شوية تعب ووجع إن شاء الله بيروح بإذن واحد أحد".

واختتمت شذى حسون، حديثها: "قلت أطمنكم عني قبل ما أختفي عنكم هاليومين لأنى أحتاج فترة ابتعد بيها شوية عن السوشيال ميديا وأهتم بصحتي ونفسي.. أحبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب".
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. شذى حسون تكشف عن تطورات حالتها الصحية

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