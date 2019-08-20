هاشتاج #جهاز_فني_كامل_يا_خطيب يشعل تويتر

يتصدر هاشتاج #جهاز_فني_كامل_يا_خطيب، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء.





جاء ذلك، بعد عقد لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، مؤتمرا وجهت خلاله الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومعاونيه الأجانب، على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية.





وكلَّفت لجنة التخطيط بالأهلي، محمد يوسف، بقيادة الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.





وجاءت أبرز تغريدات جماهير الاهلي المرتبطة بالهاشتاج : "#جهاز_فني_كامل_ياخطيب.. المهزله اللى فى فريق كورة دى لازم تخلص علشان احنا مش متعودين ع كده"، و"البطئ في القرار، عدم وجود خطط بديله مؤشر لسوء الإدارة.. #جهاز_فني_كامل_ياخطيب"، و"لابد من تغيير الوجوة القديمة لما تأتي بجديد علي الفريق.. #جهاز_فني_كامل_ياخطيب"، و"عايزين فيريرا يا خطيب.. #جهاز_فني_كامل_ياخطيب"، و"نتمنى من ادارة الاهلى الاختيار مدير فني الانسب للاهلي ف فترة قادمة واتمني ان لا يخرج من هؤلاء .. جروس خبرة دوري وافريقيا.. فيريرا خبرة دوري وشخصية قوية"، و"ساظل عاشق للكيان ممهم حدث وساخدمة بعمري ان استعطت ✋ #جهاز_فني_كامل_ياخطيب"، و"الاهلي دخل لمرحله خطر، ٥ مدربين خلال ١٥ شهر، دا مش تاريخ الاهلي، نرجوا الانتباه، #جهاز_فني_كامل_ياخطيب".



