توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس لـ برج الثور.. تجنب النزاعات

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، وتوقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.



مهنيًا:



تناقش قضية قد يكون لها علاقة بمهنتك، تجّنب النزاعات التي قد تكون شديدة جدًا هذا اليوم وتتطوّر إلى الأسوأ.



عاطفيًا:



الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.



صحيًا:



يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.