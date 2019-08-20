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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس لـ برج الثور.. تجنب النزاعات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:14 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، وتوقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.

مهنيًا:

تناقش قضية قد يكون لها علاقة بمهنتك، تجّنب النزاعات التي قد تكون شديدة جدًا هذا اليوم وتتطوّر إلى الأسوأ.

عاطفيًا:

الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.

صحيًا:

يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.

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