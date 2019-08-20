بث مباشر لاحتفال منتخب الناشئين لكرة اليد خلال استقبالهم بمطار القاهرة

وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم ، وحرص لاعبي الفراعنة على الاحتفال بترديد اغاني المهرجانات وسط الجماهير مع صوت الدفوف والطبل البلدي والمزمار.





وحصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة النهائية، حيث يعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى فى التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين فى إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.









وسطر لاعبو منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أسمائهم في التاريخ بحروف من ذهب، بعد الفوز بالبطولة للمرة الأولى.





وتشمل قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين "عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".







