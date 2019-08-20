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ماليا ومهنيا وصحيا.. توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس لـ مواليد برج القوس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:30 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، لمواليد برج القوس، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس على الصعيد المهني
تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق , انسى كل ما فشلت في الحصول عليه، ولكن تذكر جيدًا كيف فشلت في الحصول عليه، لتتعلم من أخطائك.

برج القوس على الصعيد العاطفي
الاعزب : تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة.

المرتبط : عليك ان تحتوي الشريك بطرق عدة بعيدًا عن الروتين والطرق التي اعدتما عليها , عشاء رومانسي , زيارة لصديق , مراسلة وسط النهار جميعها اشياء بسيطة تعطي للعلاقة نوع جديد من الفرح والتنوع

برج القوس على الصعيد الصحي
التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور

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