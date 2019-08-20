أسوان يستعيد الانتصارات ويتغلب على الزرقا وديا

واصل فريق أسوان، الصاعد حديثا للدورى الممتاز، خوض لقاءاته الودية على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز.



وحقق أسوان الفوز علي فريق الزرقا 2-1 حيث أحرز الأهداف ،احمد عبدالظاهر وفادى فريد ، بينما سجل هدف الزرقا اللاعب كريم سمير .



جاءت المباراة حماسية وقوية من جانب الفريقين، ومن المنتظر أن يخوض فريق أسوان أكثر من مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد .



وأكد مجدى عبد العاطي، المدير الفنى لنادى أسوان، أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق بمعسكر الإسكندرية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة .