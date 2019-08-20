احترسي.. 8 علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان الثدى

انتشرت في الآونة الأخيرة معاناة العديد من السيدات من مشكلة سرطان الثدي، وأصبح هذا النوع من السرطان يهدد العديد من السيدات.



وكشف موقع بولد سكاي الهندي الشهير عن علامات وأعراض سرطان الثدي ما يلي:



١- كتلة أو سماكة في أو بالقرب من الثدي أو تحت الإبط التي تستمر خلال فترة الدورة الشهرية.



٢- كتلة صغيرة مثل البازلاء.



٣- تغيير في حجم أو شكل أو محيط الثدي.



٤- تفريغ سائل واضح من الثدي باللون الوردي.



٥- تغيير في مظهر أو مظهر الجلد على الثدي أو الحلمة (متشققة، أو ملتهبة).



٦- احمرار الجلد على الثدي أو الحلمة.



٧- منطقة مختلفة بشكل واضح عن أي منطقة أخرى على أي من الثديين.



٨- منطقة صلبة تشبه الرخام تحت الجلد.