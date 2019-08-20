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مايك بومبيو يتوجه إلى كندا لإجراء محادثات بشأن التجارة وفنزويلا والصين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:33 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن الوزير مايك بومبيو سيتوجه إلى أوتاوا، حيث سيجري محادثات على مدى يوم واحد مع المسئولين الكنديين حول العلاقات الثنائية وأزمة فنزويلا والكنديّين المحتجزين في الصين.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان، "ستركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الكندية واسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كما ستحدد فرص إحراز تقدم إزاء تحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا وإطلاق سراح اثنين من المواطنين الكنديين قيد الاحتجاز التعسفي في الصين".

وتأتي زيارة مايك بومبيو، التي ستتضمن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، وسط مخاوف من كندا بشأن ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سيصدق على اتفاق تجاري جديد في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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