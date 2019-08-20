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اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:05 ص
استقبال اسطوري لمنتخب
استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين
ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:

وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم.
استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور
https://www.elbalad.news/3947796

استقبل وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد، فجر اليوم، في مطار القاهرة الدولي، والحاصل على بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في دولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.
وزير الرياضة: مكافأة أبطال العالم في كرة اليد تليق بحجم الإنجاز.. فيديو وصور
https://www.elbalad.news/3947823

كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للاهلى لم يطلب التعاقد مع مهاجم نهائيا.
مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي
https://www.elbalad.news/3947748

تمنى محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، العودة مرة أخرى لحراسة عرين الدراويش خلال الفترة المقبلة.
محمد صبحي: نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي.. وأتشرف بالعودة.. فيديو
https://www.elbalad.news/3947783

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