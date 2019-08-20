اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:وصل منتخب مصر لليد الناشئين الى مطار القاهرة منذ قليل وسط استقبال جماهيري كبير باعلام مصر والطبل والمزمار احتفالا بابطال العالم.استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصوراستقبل وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لكرة اليد، فجر اليوم، في مطار القاهرة الدولي، والحاصل على بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في دولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس.وزير الرياضة: مكافأة أبطال العالم في كرة اليد تليق بحجم الإنجاز.. فيديو وصوركشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن مفاجئة من العيار الثقيل عندما أعلن أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للاهلى لم يطلب التعاقد مع مهاجم نهائيا.مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتيتمنى محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، العودة مرة أخرى لحراسة عرين الدراويش خلال الفترة المقبلة.محمد صبحي: نسيت أي خلاف بيني وبين الإسماعيلي.. وأتشرف بالعودة.. فيديو