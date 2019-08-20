صالح جمعة يمازح شقيقه عبد الله جمعة عن لقب الكونفيدرالية: لو كنا موجودين مكنتوش خدتوها

مازح اللاعب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، شقيقه عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك، بثقة كبيرة، بشأن حصد الأهلي للقب بطولة الدوري في نسخته المقبلة، قائلًا: "موضوع الدوري بالنسبة لنا مبقيناش نفكر فيه".



وأضاف صالح جمعة، خلال حواره مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "إحنا دايمًا بنحط رقم واحد بطولة إفريقيا، وبالأسماء الموجودة، عندنا فرقة، لو ركزنا مع بداية الموسم، ممكن نحقق بطولة إفريقيا".



وفيما يتعلق بمشاركة الزمالك الإفريقية، قال عبد الله جمعة: "إحنا لسه واخدين البطولة دي"، ليرد شقيقه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مازحًا: "لا هو واخد كونفدرالية، وإحنا مش بنشارك فيها أصلًا، ولو كنا موجودين كنا خدناها".