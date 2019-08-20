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صالح جمعة يمازح شقيقه عبد الله جمعة عن لقب الكونفيدرالية: لو كنا موجودين مكنتوش خدتوها

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:54 ص
صالح جمعة وشقيقه
صالح جمعة وشقيقه عبد الله جمعة
حمزة شعيب
مازح اللاعب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، شقيقه عبدالله جمعة نجم نادي الزمالك، بثقة كبيرة، بشأن حصد الأهلي للقب بطولة الدوري في نسخته المقبلة، قائلًا: "موضوع الدوري بالنسبة لنا مبقيناش نفكر فيه".

وأضاف صالح جمعة، خلال حواره مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "إحنا دايمًا بنحط رقم واحد بطولة إفريقيا، وبالأسماء الموجودة، عندنا فرقة، لو ركزنا مع بداية الموسم، ممكن نحقق بطولة إفريقيا".

وفيما يتعلق بمشاركة الزمالك الإفريقية، قال عبد الله جمعة: "إحنا لسه واخدين البطولة دي"، ليرد شقيقه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مازحًا: "لا هو واخد كونفدرالية، وإحنا مش بنشارك فيها أصلًا، ولو كنا موجودين كنا خدناها".

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