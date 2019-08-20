شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

أثارت تصريحات اللاعب محمد صلاح حول المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وودعت منافساتها في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، ردود فعل عديدة ومختلفة.



وقال محمد صلاح في تصريحات في حواره مع شبكة cnn الأمريكية، أن وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين خلال كأس الأمم الأفريقية اللاعبين كان غير طبيعي، "عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً".



وأضاف: "عندما حاولت النزول إلى ساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!"، وتابع: "أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة".



واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجلي وكل اللاعبين أيضًا، لأن اللاعبين يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".



وعلق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات محمد صلاح، قائلا: إن النجم العالمي محمد صلاح كشف العديد من التجاوزات التي وقعت من اتحاد الكرة، وكيف يدار معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن محمد صلاح فضح عدم الانضباط في معسكر المنتخب؛ مشيرا إلى أنه وضع النقاط على الحروف وكشف المسكوت عنه.



وأشار موسى؛ إلي أن معسكر المنتخب المصري كان مباح للجميع ومفتوح في اي وقت «سداح مداح»؛ مرددا: « ده انضباط لفريق عايز يفوز بالبطولة».



وطالب موسى بالتحقيق فيما قاله محمد صلاح اليوم خلال حواره مع سي إن إن.



https://www.youtube.com/watch?v=BMbP1eWZJY0



من جانبه رفض أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، الاتهامات التي وجهها محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني إلى مجلس الجبلاية السابق، قائلا: إنها لا أساس لها من الصحة.



وأشار أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن محمد صلاح كان من بين اللاعبين الذين طلبوا عودة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده لأسباب أخلاقية.



وأضاف أحمد شوبير : "مقر إقامة منتخب مصر كان في أحد الفنادق داخل مطار القاهرة، من المستحيل أن يدخل أي شخص لهم، حتى عندما ذهبت إليهم رفض الأمن دخولي إلا بعد استئذان إيهاب لهيطة مدير الفريق ، لاعبي المنتخب كانوا بمفردهم داخل الفندق، سواء في المطعم أو في حمامات السباحة أو أي شيء آخر، الحديث عن إقامة الفريق أو اختراقها هذه المرة مستحيل".



وتابع نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، قائلا: "هذه الاتهامات لا أساس له من الصحة، معسكر منتخب مصر كان فى قمة الانضباط، وخاضوا فترة إعداد رائعة بحسب رؤية الجهاز الفني، كما أن عمرو وردة تم استبعاده بعد اجتماع مع المدير الفني، وتم إبلاغ رئيس الاتحاد وقتها بالأمر، ثم فوجئنا أن اللاعبين بما فيهم محمد صلاح طلبوا عقد جلسة مع المسؤولين عن المنتخب لإعادة اللاعب".



وأوضح أحمد شوبير : "التغريدة التي كتبها محمد صلاح وقت أزمة عمرو وردة كانت بالاتفاق مع هاني أبو ريدة، عندما تحدثوا عن عودة اللاعب طُلب من اللاعبين أن يتم كتابة بعض الأشياء لتمهيد الأمر للرأي العام".



وأردف أحمد شوبير : "أبو ريدة لم يكن يرغب في إعادة وردة للمنتخب، ولكنه عندما وجد اللاعبين يصرون على الأمر ويضغطون من أجل ذلك، وافق على اقتراح كتابة التغريدات وعودة اللاعب، ولكي أكون صريحًا موافقته كانت على مضض".



وتساءل نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق: "هل اكتشف صلاح أن عمرو وردة بحاجة للعلاج فجأة بعد مزاملته لمدة 4 سنوات في منتخب مصر؟، لنعقل الحديث قبل تلاوته، المنتخب كان سيء في كأس الأمم ولم يكن هناك سوى أربعة لاعبين في مستواهم".



واختتم أحمد شوبير، قائلا: "صلاح نفسه كان بعيدًا عن مستواه في كأس الأمم، الجماهير حزنت من رد فعله بعد أحد الأهداف عندما قال لهم -سمعوني صوتكم-، أن نقول أننا كنا سيئين ليس عيبًا، الأمر وارد أن تكون بعيدًا عن مستواك في أي وقت".



https://www.youtube.com/watch?v=UZbilQBcZw0



من جانبه شن الإعلامي شريف مدكور هجوما عنيف على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى واتهمه بالغرور بعد حواره مع شبكة "CNN"، والتى قال فيها: "لقد كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".



وكتب شريف مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "محمد صلاح يقول كده، دي بداية الغرور للأسف".