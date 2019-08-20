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أمريكا تحذر اليونان من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية.. البحرين تعتزم المشاركة في مبادرة حماية الملاحة بالخليج.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صحف الكويت
صحف الكويت
أحمد قاسم
  • هارفارد للتنمية الدولية: مصر ستصبح من أسرع الاقتصادات نموًا
  • التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء
  • وزيرة الدفاع الألمانية: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • قرقاش: الأولوية الآن في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي
  • بوتين لـ ماكرون: لا بديل للمحادثات حول أزمة أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استعرض تقريرا أصدرته مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية"، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع الصادرات، مؤكدا أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام ستة متهمين عقب استطلاع رأي مفتي البلاد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية" بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة والتي تضم 70 متهما.

وذكرت "القبس" أن البنك الأهلي الكويتي في مصر أعلن عن تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 30%، ليصل إلى 440 مليون جنيه مصري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين تحسن صافي الدخل من الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 643 مليون جنيه مصري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية، طالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدًا أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد.

ونقلت "الجريدة" عن مسئول بوزارة الخارجية الأميركية قوله إن الولايات المتحدة نقلت موقفها القوي للحكومة اليونانية في شأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان بعد احتجازها في جبل طارق وإن واشنطن تقول إنها تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفًا أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت "كونا" إن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى أعرب عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل بالتعاون مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة فى ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين وردع التهديدات التى تواجهها، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بدورها فى هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة فى المنطقة.

وأبرزت "الوطن" تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية انجريت كرامب - كارنباور بان حل الدولتين عبر المفاوضات هو "الوحيد" لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب اجتماع ضم الطرفين بحثا خلاله التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش قوله إن الأولوية الآن في اليمن هي التصدي للانقلاب الحوثي، مضيفا أن "الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم، ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها ويبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني، وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يرى بديلا لمحادثات ما يسمى "صيغة نورماندي" على مستوى رؤساء الدول بشأن أزمة أوكرانيا، لكنه أحجم يوم الاثنين عن الموافقة على المشاركة في قمة جديدة حول الأزمة.

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