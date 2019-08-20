مايك بومبيو يدعو أطراف النزاعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أطراف النزاعات المسلحة في أنحاء العالم إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنظمات الإنسانية واحترام استقلالها وحيادها.



وأشار بومبيو - في تصريحات أدلى بها بمناسبة اليوم العالمي لتكريم العاملين في مجال الخدمات الإنسانية - إلى أن هؤلاء الأشخاص يخدمون في الخطوط الأمامية للنزاعات ويتعرضون لمختلف المخاطر ويضحون بحياتهم من أجل تخفيف المعاناة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، مشددا على أن بلاده ستواصل دعمها للمبادئ المتفق عليها دوليا لحماية العاملين في هذا المجال.