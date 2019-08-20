زرع 152 مليون شتلة في 10 سنوات.. مواطن سنغالي يقود حملة لـ إنقاذ شجر المانجروف

قاد السنغالي حيدر علي، حملة، لإنقاذ شجر المانجروف الاستوائي، على مدار عقد كامل، في محاولة للحفاظ على البيئة.



وأفادت تقارير إعلامية بأن "حيدر" نجح بالفعل مع المواطنين المحليين، في قيادة مشروع تمكن من خلاله من زرع 152 مليون شتلة مانجروف في دلتا كوسامانسي جنوب السنغال طوال عشر سنوات، وأصبح المشروع واحدا من أضخم المشروعات فى العالم.



وقال حيدر علي إن المانجروف مهم للغاية للتكيف مع التغييرات في المناخ، بجانب ما يضيفه من عائدات لاقتصاد البلاد.