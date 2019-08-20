ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: السكتات الدماغية أكثر شيوعا في المرضى الأكبر سنا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:11 ص
دراسة: السكتات الدماغية
دراسة: السكتات الدماغية أكثر شيوعا في المرضى الأكبر سنا
أ ش أ
أفاد باحثون أمريكيون بأن السكتة الدماغية الصامتة دون أعراض، أكثر شيوعا من السكتات الدماغية التقليدية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والذين يخضعون للجراحة.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن السكتة الدماغية العلنية أو التقليدية تسبب أعراضًا واضحة، مثل الضعف في إحدى ذراعيها أو مشاكل الكلام التي تستمر لأكثر من يوم واحد، إلا أن السكتة الدماغية السرية ليست واضحة إلا في فحوصات الدماغ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضافوا أن التقديرات تشير إلى أن كل عام سيعاني ما يقرب من 0.5 % من الأشخاص البالغ عددهم 50 مليون شخص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم والذين يخضعون لجراحة كبيرة غير قلبية من سكتة دماغية علنية، ولكن لم يُعرف حتى الآن سوى القليل عن حالات السكتة الدماغية الصامتة أو آثارها بعد الجراحة.

وقال الدكتور"بي.ج.ديفيريوس"، الأستاذ فى جامعة "نيويورك":" لقد وجدنا أن السكتات الدماغية الصامتة أكثر شيوعًا في الواقع من السكتات الدماغية العلنية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر الذين خضعوا للجراحة".

كما وجد الباحثون أن واحدًا من بين كل 14 شخصًا فوق سن 65 عامًا ممن خضعوا لجراحة اختيارية غير قلبية أصيب بسكتة دماغية صامتة، مما يشير إلى أن ما يصل إلى 3 ملايين شخص في هذه الفئة العمرية يعانون من سكتة دماغية سرية بعد الجراحة كل عام.

وأجريت الدراسة على 1111 مريضًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر من 12 مركزًا في أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا ونيوزيلندا وأوروبا، وتلقى جميع المرضى التصوير بالرنين المغناطيسي في غضون 9 أيام من الجراحة للبحث عن أدلة التصوير من السكتة الدماغية الصامتة، وتابع الفريق البحثي المرضى لمدة عام بعد الجراحة لتقييم قدراتهم المعرفية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بجلطة دماغية صامتة بعد الجراحة كانوا أكثر عرضة للتعرض للانخفاض المعرفي، أو الهذيان المحيط بالجراحة، أو السكتة الدماغية العلنية أو نوبة نقص تروية عابرة خلال عام واحد، مقارنةً بالمرضى الذين لم يصابوا بجلطة صامتة.

وأوضح الباحثون "يتم اكتشاف إصابات الدماغ الوعائية، العلنية والسرية على حد سواء، والاعتراف بها ومنعها من خلال البحوث التي يمولها "معهد CIHR " في الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة المخرج سعيد حامد.. أعراض وأسباب الإصابة بـ شلل الوجه

ترشيحاتنا

عبد الله جمعة عن مواجهته لـ صالح جمعة في هجمة: هكسره وأقعده في البيت.. فيديو

تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

هل هناك صلاة منجية؟ تعرف على رد أمين الفتوى.. فيديو

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها