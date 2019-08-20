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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:01 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
مي محمد
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، 20 - 8 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حسب توقعات الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة واتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، 20 -8-2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 35 25
الأسكندرية 34 24
مطروح 30 24
دمياط 31 24
بورسعيد 31 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 25
العريش 31 22
رفح 31 22
طابا 33 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
أسيوط 38 24

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