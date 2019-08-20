ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 20 - 8 - 2019 | خدمات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:47 ص
مواعيد القطارات المتجهة
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، الموافق 20 - 8 - 2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان، والأقصر.

وأوضح برنامج "8 الصبح" أن مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وأشار برنامج "8 الصبح" إلى أن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، تشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

أما بالنسبة إلى قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم السبت 27 - 7 - 2019

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الثلاثاء 30 -7-2019| خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الأربعاء 31-7-2019| خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 13 - 8 - 2019 | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 | خدمات

ترشيحاتنا

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

رجل يولد سمكة قرش ميتة على الشط.. فيديو

تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

هاني حتحوت: صلاح تنصل من مسؤوليته عن إعادة وردة للمنتخب.. فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 20 - 8 - 2019 | خدمات

ماليا ومهنيا وصحيا.. توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 20 أغسطس لـ مواليد برج القوس

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

نرمين الفقي تشعل إنستجرام بـ اطلالة جريئة من حمام السباحة.. فيديو

شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. ويكشف تفاصيل أزمة عمرو وردة فى المنتخب.. فيديو

مفاجأة مثيرة.. عدلي القيعي يكشف كذب مارتن لاسارتي

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

اخبار الرياضة ليلا .. استقبال اسطوري لمنتخب اليد للناشئين.. القيعي يكشف أكاذيب لاسارتي..فيديو وصور

هيكسر الدنيا.. أحمد عز يشارك كريم عبد العزيز في فيلم 1919

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها