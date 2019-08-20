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اقتصاد

معهد التخطيط يواصل فعاليات ورش العمل التدريبية لأعضاء مجلس النواب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:37 م
ورش العمل التدريبية
ورش العمل التدريبية لأعضاء مجلس النواب
آية الجارحي
يواصل معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء فعاليات الورشة الثانية من مجموعة الورش التدريبية تحت عنوان «اللامركزية والاحتواء الاجتماعي» في إطار تنفيذ مشروع بناء قدرات أعضاء مجلس النواب.

جاءت الورشة الثانية بعنوان " اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات " وتمتد من 19 حتى 22 أغسطس وتشمل العديد من الموضوعات منها دور التخطيط التشاركي والموازنة التشاركية في تعزيز اللامركزية، ودور التخطيط التشاركي والموازنة التشاركية في تعزيز الشمول الاجتماعي، والمساءلة الاجتماعية : الأهمية ، الأدوات والأدوار ، ودورها فى تعزيز اللامركزية والشفافية والشمول الاجتماعي، وخبرات عالمية واقليمية حول اللامركزية ودورها في تحسين جودة وإتاحة الخدمات العامة (التعليم والصحة).

وبدأ تنفيذ ورش العمل التدريبية في الخامس من أغسطس الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر من سبتمبر المقبل. وتعقد كل ورشة تدريبية على مدار 4 أيام، وتتناول تلك الورش الربط ما بين الجوانب المعرفية والتطبيقية في مجالات التخطيط والتنمية بالتركيز على مجال «اللامركزية والاحتواء الاجتماعي» في إطار التوجهات الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

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