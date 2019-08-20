الدولار يسجل 16.54 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 20-8-2019، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدولار 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري



وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 18.36 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 20.06 جنيه للشراء و20.17 جنيه للبيع.



سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصري 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، واليوان الصيني سجل 2.34 جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع.



