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أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:29 ص
الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية
شريف سيد
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم القضايا في الساحة الإماراتية والإقليمية والدولية، كما سلطت الضوء على آخر المستجدات على الساحة المصرية.

البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام بلاده بدعم مصر في المواجهة المشتركة ضد الإرهاب.

وقال مايك بومبيو في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

وحول الأوضاع في اليمن، نفذت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة، وتقع في فج عطان ومعسكر العمد بصنعاء.

ومحليا، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم بلاده للجهود والمساعي الهادفة إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء والتعايش السلمي على مستوى العالم.

ومن السودان، مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة أمس في الخرطوم بتهم فساد، فيما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء بأول إجراء ملموس بتعيين أعضاء مجلس السيادة، الذي تم إرجاؤه بطلب من قوى الحرية والتغيير القائدة للاحتجاجات،

ومن السعودية، نشرت المديرية العامة للجوازات، في السعودية في موقعها الإلكتروني، التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودية، والتي تتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبًا بذلك من السعوديين إضافة إلى التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، واصلت مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 المتوزعة على جميع إمارات الدولة، استقبال طلبات الترشح لليوم الثاني على التوالي خلال الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني 94 طلب ترشح 36 منها لإناث، و58 لذكور.

وحققت القوات الحكومية السورية، مزيدًا من التقدم شمالي مدينة خان شيخون في إدلب، وسيطرت على جزء من الطريق الدولي السريع، ما من شأنه أن يمنع رتل التعزيزات التركي، الذي دخل إلى المنطقة من بلوغ وجهته، فيما تعرض رتل عسكري تركي، لغارة جوية أثناء توجهه إلى جنوبي إدلب.

وفيما يخص قطر، كشفت مجلة أمريكية عن فضيحة قطرية جديدة تورطت فيها رئيس هيئة تابعة للأمم المتحدة بالفساد والإرهاب، في قضية سلطت الأضواء مجددًا على الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن زعيم المعارضة المحافظة في كندا أندرو شير، أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء جاستن ترودو بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.

فيما أجرت تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى يمكن أن يحمل رأسًا نووية.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنع خروج احتجاجات في موسكو تشبه حركة "السترات الصفراء" التي هزت العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية أواخر العام الماضي.

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