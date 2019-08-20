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اقتصاد

استقرار البلطي وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20-8-2019

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:26 ص
أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور
آية الجارحي
استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.

وسجل كيلو السمك البلطي 35 جنيها، والبلطي نمرة "2" 30 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والأحجام الأصغر 20 جنيها، والجمبري نمرة "3" 160 جنيها، مرتفعا 10 جنيهات.

كما بلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 64 جنيها، مرتفعا 14 جنيها، وسمك الثعابين 150 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ 58 جنيها، والبورى "2" بـ 48 جنيها.

فيما سجل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 310 جنيهات.

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