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تعليم

التعليم العالي تتلقى تقريرًا حول المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الأنشطة الطلابية بما يلبي احتياجات الشباب، وتمكينهم فكريًا، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار (بقوة شبابها تحيا مصر)، والمزمع عقده خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجاري، بمقر جامعة المنيا.

وأشار التقرير إلى أن المنتدى؛ يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد، وزيادة الترابط ، والتعاون، وتبادل الأفكار بين طلاب جامعات الصعيد. كما يهدف إلى زيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية، والتكنولوجية، والسياسية، والقومية، بالإضافة إلى التعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، وتبني الأفكار التى تساهم فى تحقيق خدمة الوطن.

وأوضح التقرير أن المنتدى يتضمن مجموعة محاور رئيسية مقسمة على عدة جلسات وورش عمل هى:"دور مصر الإفريقي والعربي في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك" والقوة الناعمة ودورها في تعميق الانتماء والوعى الوطني"، و"تعميق فكر ريادة الأعمال والعمل التطوعي لخدمة الوطن"، و"المشروعات القومية الكبرى وأثرها على التنمية"، و"تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل".

جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي ضمن برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه (تحت شعار معًا ضد الفساد)، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، على أن تكون الجامعات المستهدفة هي جامعات: (الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، أسوان، جنوب الوادي، الوادي الجديد).

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