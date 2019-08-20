على مدار يومين.. قافلة طبية شاملة بقرية الحفناوية بقنا

أعلنت مديرية الصحة بقنا، تنظيم قافلة طبية شاملة للكشف المجاني على المواطنين بنجع حمادي يومي الأربعاء والخميس الموافق ٢١ و٢٢ أغسطس الجاري.





وقال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة سوف تعمل لمدة يومين بالوحدة الصحية بقرية الحفناوية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية.





وأشار الدكتور رمضان الخطيب إلى أن القافلة سوف تشمل معظم التخصصات الطبية، مع عمل جميع التحاليل و الأشعة المطلوبة لكل الحالات التي تستدعي ذلك.





وأضاف الدكتور رمضان الخطيب أن الحالات التي تحتاج إلى عمليات أو تدخل طبى متطور سوف تتم إحالتها للمستشفيات مباشرة، مهيبًا بالمواطنين ضرورة التوجه للوحدة الصحية للكشف والاطمئنان علي صحتهم.