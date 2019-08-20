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في ذكرى تأسيس الحزب الكردستاني.. أبو كلل: كان له دور مهم في الديمقراطية بالعراق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:27 ص
محمد أبو كلل مسئول
محمد أبو كلل مسئول الشئون العربية بـ"تيار الحكمة الوطني"
محمد مجدي
نقل الدكتور محمد أبو كلل، مسئول الشئون العربية بـ"تيار الحكمة الوطني"، تهنئة عمار الحكيم، رئيس التيار الحكمة الوطنى، إلى مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسهم مسعود البارزاني رئيس الحزب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الحزب. 

وخلال كلمته في احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني بذكرى تأسيسه الـ73، أكد "أبو كلل" على عمق العلاقات التاريخية بين عائلتي الحكيم والبارزاني لاسيما الموقف التاريخى لزعيم الطائفة محسن الحكيم عن تحريم قتال الكرد.

وقال مسئول الشئون العربية بـ"تيار الحكمة الوطني": إن تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على يد ملا مصطفى البازانى كان له بالغ الأثر فى الحياة السياسية العراقية عامة والكردية خاصة، حيث كان للحزب تاريخ نضالي طويل فى المطالبة بالحقوق المسلوبة والحريات والديمقراطية، كما كان للحزب دور هام فى دعم المعارضة العراقية لنظام البعث البائد.

وتابع: وأيضا كان للحزب وقيادته المتمثلة فى مسعود البارزانى دور هام فى دعم العملية السياسية الديمقراطية فى العراق بعد عام 2003؛ حيث عقدت عدة اجتماعات للقيادات السياسية العراقية فى أربيل لحل عدد من الإشكاليات وكان لمسئولي الحزب الديمقراطى دور حيوى ومقدر لتقريب وجهات النظر والمضى قدما فى العملية السياسيه فى العراق الجديد.

وأضاف، إننا وإذ نحىي التاريخ النضالى لاخوتنا فى الحزب الديمقراطى، فإننا نتطلع إلى أن تكون العلاقة بين المركز والاقليم فى أفضل وأبهى صورها، وأن يعمل كل القادة فى حكومتى المركز والاقليم على حل الخلافات وإنهاء الملفات العالقة والوصول إلى الحلول الجذرية التى تضمن للعراق من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله مستقبلًا آمنا مستقرا، ولشعبنا بكل قومياته وأطيافه الحياة الكريمة المزدهرة.

وأكد مسئول الشئون العربية بتيار الحكمة الوطني، "إن العراق الذى ننشده ونتطلع إليه يفرض علينا جميعًا أن نعمل على تقويته كدولة واحدة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها دون تفريق على أسس قومية أو طائفية أو دينية، مضيفًا، يحضرنى قول الزعيم الراحل ملا مصطفى البارزانى: إذا كان حب الوطن تهمة فأنا أكبر متهم.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وشيركو حبيب ممثل الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة، والنائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والكاتبة فاطمة ناعوت، وعدد من الشخصيات العامة.

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