لليوم الثانى.. أمانة حزب الحرية بالإسماعيلية ترفع القمامة ومخلفات البناء

قال المهندس أحمد نصر الله، أمين عام حزب الحرية المصرى بمحافظة الإسماعيلية، إن أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء من منطقة الأبراج بأرض الجمعيات استمرت لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في إطار التكامل مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمصريين.





وأضاف نصر الله، في تصريحات صحفية، أن الحزب بالإسماعيلية تولى حل مشكلة تكدس القمامة بأرض الجمعيات بالإسماعيلية، مشيرًا أن الحزب يهتم بالمواطن وصحته في المقام الأول ويسعى جاهدًا لتوفير حياة كريمة لكل مواطن ليسير على نهج الدولة ويكون داعم لها في مشوارها لدعم الفقراء وتحسين أحوالهم الاجتماعية.





وأوضح أمين محافظة الإسماعيلية، أن الحزب لديه خطط واضحة وخطوات يتخذها واحدة تلو الأخرى وكانت بداية هذه الخطوات حملة رفع القمامة التي أرقت المواطنين بالمحافظة بشكل كبير لمدة طويلة دون حل.



