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طريقة الإبلاغ عن الأخبار المضللة على إنستجرام

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:49 ص
إنستجرام
إنستجرام
آية جمعة
كشف تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مؤخرا، عن إضافة أداة جديدة ستسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المعلومات المضللة التي تنتشر عبر منصته، مضيفا أن الميزة الجديدة ستكون متاحة في القريب العاجل على نطاق واسع.

وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "ذا نيكست ويب" التقني طريقة الإبلاغ عن الأخبار الزائفة والمضللة عبر "إنستجرام":

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك، وتوجه إلى المنشور الذي تريد الإبلاغ عنه.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية في الركن الأيمن من الصورة.

3. اضغط على "إبلاغ" Report، ثم اختار "غير مناسب" inappropriate.

4. اضغط على خيار "معلومات الخاطئة" False information للإبلاغ عن المنشور.

وذكرت شركة "إنستجرام" أنه إذا تم وضع علامة على المنشور على أنه يحتوي معلومات خاطئة، فلن يتم حذف المنشور، بل سيتم فقط إزالته من صفحة الاستكشاف الرئيسية.

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