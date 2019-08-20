في ذكرى تأسيس الديمقراطي الكردستاني.. اتفاق عربي كردي على التعايش وتحقيق المصلحة العليا للعراق.. السفير الدليمي: كلنا يد واحدة لأجل وطننا.. شريكو: حزبنا يدافع عن الحرية والديمقراطية

في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الـ73..

مسئول الحزب في القاهرة:

نستعد لمرحلة ما بعد داعش.. ونعد بخدمات أكثر للمواطنين

السفير العراقي في القاهرة:

العراقيون سيظلون يدا واحدة لأجل مصلحة الوطن

ممثل تيار الحكمة الوطني:

نسعى لحل الخلافات من أجل تقوية الدولة العراقية

شهد احتفال الحزب الديمقراطى الكردستانى بعيد تأسيسه الـ73؛ مساء أمس، الاثنين، اتفاقا وتأكيدا عربيا كرديا على ضرورة التعايش والتوافق بين جميع مكونات العراق صونا للمصلحة الوطنية.وقال سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمى، إن إقليم كردستان له تاريخ قديم أسهم في استمرارية حضارة بلاد الرافدين؛ وأن العراق اليوم يشهد تواصلا يوميا بين محافظاته ومدن الإقليم كافة؛ بشكل يعبر عن التلاحم الوطني بين شعبنا ويدعم تنوع هذا البلد وأواصره الاجتماعية الوثيقة.وأكد السفير العراقي في القاهرة عمق العلاقات الثنائية مع مصر والتي تأخذ خطًا متصاعدًا، موضحا أنه سيتم عقد اللجنة العليا المشتركة العراقية –المصرية قريبًا، والتي ستكون دافعًا قويًا لتعزيز العلاقات على الجانب السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي.فيما قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ إن مولد حزبه عام 1946 نتيجة طبيعية لنمو أكبر للوعي القومي لدى شعوب المنطقة من أجل الحقوق القومية والثقافية؛ وبناء دولة ديمقراطية تتكفل بكافة مكوناتها؛ وضمان المساواة بينها لبناء عراق ديمقراطي.وأضاف شيركو حبيب: "رفعنا شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان؛ وآمنت جماهير الإقليم بأهداف الحزب وقيادته البارزانية، فهو أقدم حزب كردستاني وثاني أكبر حزب سياسي عراقي بعد الحزب الشيوعي، وقدم الآلاف من الشهداء والتضحيات من أجل بناء دولة ديمقراطية، وتعرض للكثير من العوائق والمشقات، لكن حكمة وحكنة قيادته كانت الضامن لاجتياز الصعوبات والانتصار عليها".وأوضح مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة أن الحزب مر بمراحل نضالية طويلة دفاعا عن الحرية والديمقراطية؛ وبعد مؤسسه الزعيم مصطفى بارزاني؛ يقف الآن قائده مسعود بارزاني مدافعا عن المصلحة العليا للوطن وبناء عراق ديمقراطي اتحادي على أسس الشراكة الحقيقة والتوازن والالتزام بالدستور الضامن لحياة حرة كريمة لجميع مكونات العراق دون تهميش أو تمييز.وأشار شيركو حبيب إلى أن حزبه يجد نفسه أمام مسئوليات جديدة وتحديات أكبر، على مستوى الإقليم أو العراق والمنطقة، بعد تفوقه سياسيا فى الانتخابات التشريعية العراقية وانتخابات الإقليم، ويسعى لخدمات أكثر للمواطنين بعد سنوات من التصدي للإرهاب الداعشي وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب قطع الميزانية، لافتا إلى أن حلحلة الخلافات بين بغداد وأربيل حسب الدستور فرصة سانحة بعد زيارتى زعيم الحزب ورئيس وزراء الإقليم إلى بغداد.ونوه مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة بالعلاقات القوية والتاريخية لحزبه مع العديد من الدول مثل الأردن، والإمارات، السعودية، والمغرب العربي، ولبنان، والكويت، ومصر التى "نعتز بعلاقات تاريخية قديمة معها"، منذ استقبل الزعيم جمال عبد الناصر الزعيم الكردي الخالد مصطفى بارزاني وكان من مؤيدي الحقوق القومية للشعب الكردي اتساقا مع إيمانه بفكرة القومية العربية، وصولا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه للحقوق القومية الدستورية للشعب الكردي.فيما نقل الدكتور محمد أبو كلل، مسئول الشئون العربية بتيار الحكمة الوطنى؛ تهنئة السيد عمار الحكيم، رئيس التيار؛ للحزب الديمقراطي الكردستاني بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسه، مشددا على العلاقات التاريخية بين عائلتي الحكيم والبارزاني؛ والموقف التاريخي لزعيم الطائفة محسن الحكيم وفتواه الشهيرة التاريخية عن تحريم قتال الكرد.وقال محمد أبو كلل إن تأسيس مصطفى البازاني للحزب الديمقراطي؛ كان له بالغ الأثر في الحياة السياسية العراقية عامة والكردية خاصة، فسطر تاريخا نضاليا طويلا في المطالبة بالحقوق المسلوبة والحريات والديمقراطية، ودعم المعارضة العراقية لنظام البعث البائد، وبعد العام 2003 سعى الزعيم مسعود بارزاني إلى دور أكبر فى بناء عراق جديد.واختتم مسئول الشئون العربية بتيار الحكمة الوطنى بأن تياره والقوى السياسية كافة؛ يتطلعون إلى أن تكون العلاقة بين المركز والإقليم في أبهى صورها؛ عبر حل الخلافات وإنهاء الملفات العالقة وتقويته كدولة واحدة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها دون تفرقة.