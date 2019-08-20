قبل بدء تنسيق المرحلة الثالثة .. تعرف على مواعيد وأماكن تسجيل الرغبات

ينتهي طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الاولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة اليوم من مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني، وشددت الوزارة على تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، حيث يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" والتي تعد خدمة مجانية يتم إتاحتها من خلال موقع التنسيق.



ومن المقرر أن يتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا

www.Tansik.Egypt.gov.eg



ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، بمواعيد إدخال الرغبات، من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:



- يتم فتح هذه المعامل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بجميع أيام المرحلة.



- يمكن للطالب التقدم من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات بحيث يكون الموقع متاحا على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة.



- يتم إنهاء إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة الـ7 مساءً في آخر يوم للمرحلة.



ويمكن للطلاب التعرف على أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال:



1 - معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في المحافظات المختلفة.



2- الكمبيوتر الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت يتاح له الخدمة.