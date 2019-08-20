استرداد 11 ألف متر مربع تابعة لمشروع المواقف الموحدة بمطروح

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، نجاح المحافظة في استعادة واسترداد مساحة 11200 م2 بقوة القانون تابعة لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة وذلك بعد الاستيلاء عليها منذ سنوات.





وصرح المهندس محمد القط مدير عام مشروع مواقف مطروح، بأن جهود اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح والأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى استرداد 3 قطع أراضى بإجمالى مساحة 11200 م 2 فى أماكن حيوية بمدينة مرسى مطروح وإعادتها للدولة بعد الاستيلاء عليها منذ سنوات وتم تسليمها لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة للاستفادة منها.





وأوضح مدير مشروع المواقف بمطروح أن المساحات المستردة تقع بمنطقة كورنيش المدينة بواقع 4 آلاف م2 للقطعة الأولى، و1200 م2 بالقطعة الثانية، و6 آلاف م2 بالقطعة الثالثة.