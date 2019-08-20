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المرصد السوري: الفصائل المسلحة تنسحب من خان شيخون وقرى ريف حماة الشمالي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن الفصائل المسلحة انسحبت من مدينة خان شيخون وقرى ريف حماة الشمالي.
وأضاف المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن الرتل التركي مازال متوقفا على أطراف أوتوستراد دمشق ـ حلب الدولي داخل إحدى قرى ريف إدلب الجنوبي.. مشيرا إلى أن القصف الصاروخي المكثف الذي يطال محيط منطقة الرتل التركي يمنعه من التحرك.

وكانت مصادر سورية قد أعلنت في وقت سابق بأن قوات الجيش السوري دخلت بالفعل إلى مدينة خان شيخون وسط معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة.

وهي المرة الأولى التي تطأ فيها القوات السورية أرض مدينة خان شيخون منذ أن فقدت السيطرة عليها عام 2014، وذلك بعد قصف جوي مكثف للطيران الحربي السوري والروسي على مدى أكثر من أسبوع.

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