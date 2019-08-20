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فن

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي نهاية أغسطس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:43 ص
رامي صبرى
رامي صبرى
شيري نبيل
يحيي النجم رامي صبري حفلا غنائيا في 29 من شهر أغسطس الجاري في الساحل الشمالي، ضمن حفلات صيف 2019.

ويستعد رامي صبرى لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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