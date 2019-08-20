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مجهوداته ساهمت في تقدم الجامعات..غادة عجمى تكرم وزير التعليم العالي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:57 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى تكرم وزير التعليم العالى
ماجدة بدوى
كرمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دوره في تطوير منظومة التعليم العالي بمصر.

وأشارت النائبة، إلى رفع ترتيب الجامعات المصرية خلال عهد الوزير بشكل ملحوظ، بما مثل نتاج جيد لمجهوداته في الفترة الأخيرة، مؤكدة حرص الوزير على حل أزمات المصريين في الخارج ذات العلاقة بمجال التعليم.

وتوجهت النائبة بالشكر لوزير التعليم العالي على مجهوده وحرصه على تطوير التعليم العالي في مصر، وحل العديد من الأزمات التي واجهته خلال الفترة الماضية، بجانب تدخله الفوري والسريع لحل مشكلة منع الطلبة المصريين في الإمارات من الالتحاق بكليات الطب في مصر، حيث أنه فور مقابلتها لوزير التعليم العالي.

وأصدر الوزير تعليماته بقبول الطلاب في كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وحل الأزمة سريعا.

كما توجهت النائبة بالإنابة عن الجالية المصرية في الإمارات وأولياء أمور الطلبة بتقديم رمز الفرس للوزير كرمز للشكر للإجراءات والقرارات السريعة في إتخاذ موقف إيجابي لصالح الطلاب بعد تغيير مادة الأحياء بمادة أخرى، حيث كان هذا القرار تعزيز لموقف الدولة واهتمامها بولادنا في الخارج.

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